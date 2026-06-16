الثلاثاء 2026-06-16 01:13 م

تربية مادبا تُجري انتخابات مجلس التطوير التربوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-   أجرت مديرية تربية قصبة لواء مادبا انتخابات رئاسة مجلس التطوير التربوي والتي أسفرت عن انتخاب غالب البلوي رئيسا للمجلس وذلك بحضور مدير التربية الدكتور يوسف أبو الخيل.

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وأكد أبو الخيل أهمية الدور الذي تقوم به هذه المجالس في دعم العملية التربوية وتعزيز الشراكة والتكامل بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور هذه المجالس بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وخدمة المدارس.


وشهدت الانتخابات مشاركة فاعلة من أعضاء المجالس، حيث تنافس على رئاسة المجلس عدد من المرشحين، وأسفرت النتائج عن فوز غالب البلوي برئاسة المجلس، وحصل على ستة أصوات، فيما حصل كل من الدكتور مروان المعايعة وموفق القعايدة على خمسة أصوات لكل منهما.

 
 


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