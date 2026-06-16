تربية مادبا تُجري انتخابات مجلس التطوير التربوي

الوكيل الإخباري- أجرت مديرية تربية قصبة لواء مادبا انتخابات رئاسة مجلس التطوير التربوي والتي أسفرت عن انتخاب غالب البلوي رئيسا للمجلس وذلك بحضور مدير التربية الدكتور يوسف أبو الخيل.

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وأكد أبو الخيل أهمية الدور الذي تقوم به هذه المجالس في دعم العملية التربوية وتعزيز الشراكة والتكامل بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور هذه المجالس بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وخدمة المدارس.