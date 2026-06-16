تربية مادبا تُجري انتخابات مجلس التطوير التربوي

وأكد أبو الخيل أهمية الدور الذي تقوم به هذه المجالس في دعم العملية التربوية وتعزيز الشراكة والتكامل بين المدارس والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور هذه المجالس بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وخدمة المدارس.
وشهدت الانتخابات مشاركة فاعلة من أعضاء المجالس، حيث تنافس على رئاسة المجلس عدد من المرشحين، وأسفرت النتائج عن فوز غالب البلوي برئاسة المجلس، وحصل على ستة أصوات، فيما حصل كل من الدكتور مروان المعايعة وموفق القعايدة على خمسة أصوات لكل منهما.
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