"تربية ماركا" تفوز بـ3 ذهبيات في الألعاب الرياضية للمرحلة الأساسية الدنيا

وأشاد مدير إدارة النشاطات ونائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية الدكتور أجمل الطويقات، بالمستوى المميز الذي أظهره الطلبة والطالبات خلال الدورة الرياضية العاشرة للمرحلة الأساسية الدنيا، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.
وأكد أن البطولة تجسد رؤية الوزارة في تعزيز النشاط الرياضي بين الطلبة، لما له من دور هام في بناء شخصية الطالب وتعزيز القيم الرياضية مثل المنافسة الشريفة، والعمل الجماعي، والانضباط.
وأشار إلى أن المواهب الواعدة التي برزت خلال المنافسات تعكس الجهود المبذولة من قبل المديريات والمدارس في تطوير مهارات الطلبة الرياضية.
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