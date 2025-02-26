"تربية ماركا" تفوز بـ3 ذهبيات في الألعاب الرياضية للمرحلة الأساسية الدنيا

الوكيل الإخباري- حققت مديرية تربية ماركا 3 ذهبيات في فعاليات الوثب الطويل، و50 مترا، ورمي الكرة الحديدية في منافسات اليوم الثالث من الألعاب الرياضية العاشرة للمرحلة الأساسية الدنيا للطلاب والطالبات.

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وأشاد مدير إدارة النشاطات ونائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية الدكتور أجمل الطويقات، بالمستوى المميز الذي أظهره الطلبة والطالبات خلال الدورة الرياضية العاشرة للمرحلة الأساسية الدنيا، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية.