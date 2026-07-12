تربية معان تبحث آليات توزيع طلبة الصف التاسع على المسارات التعليمية

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة التخطيط في مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان اجتماعًا لبحث آليات توزيع طلبة الصف التاسع على حقول التعليم الأكاديمي ومسارات التعليم المهني والتقني (BTEC).

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وأكدت مديرة التربية والتعليم لمنطقة معان، الدكتورة صفاء المحاميد، أن عملية توزيع الطلبة على المسارات التعليمية تمثل محطة مفصلية في مسيرتهم الدراسية، وتتطلب أعلى درجات المسؤولية والدقة في التطبيق.



وشددت على ضرورة الالتزام التام بالأسس والتعليمات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.