ترجيح بدء العمل بمشروع قصر العدل الشرعي في إربد قريبا

الوكيل الإخباري- أعلن قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن قرب بدء العمل بمشروع قصر العدل الشرعي لمحافظة إربد في الموقع الجديد.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال تجول الربطة في مبنى محاكم الشرعية وتفقد سير العمل وما تقدمه من خدمات للمواطنين.



وأشار الربطة إلى أنه تم تخصيص قطعة الأرض والمخصصات للمشروع، مرحجا أن يتم العمل به قبل نهاية هذا العام.



وأكد الربطة أن الهدف من اقامة المبنى الجديد لخدمة سكان المحافظة التي تشهد كثافة سكانية عالية.



وأعلن الربطة عن إنجاز 18 ألف معاملة "إلكترونيا" خلال الأشهر الأخيرة، مبينا أنه تم إطلاق 71 خدمة إلكترونية للتخفيف على المواطنين وتسهيل المعاملات.