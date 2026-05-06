الأربعاء 2026-05-06 03:07 م

ترجيح رفع تعرفة التكسي قرشين الأسبوع المقبل و 20% للتطبيقات

الأربعاء، 06-05-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد شحادة الحديد، الأربعاء، إن تعرفة عداد التكسي سيتم تعديلها الاثنين المقبل.اضافة اعلان


وتوقع الحديد في تصريحات صحفية أن ترتفع فتحة العداد النهاري لتصبح 39 قرشا بدلا من 37 قرشا، فيما توقع رفع فتحة العداد بالتعرفة الليلية الى 40 قرشا بدلا من 38 قرشا.

وأضاف أن تعرفة الكيلومتر الواحد "نهاري" سترتفع من 26 قرشا إلى 28 قرشا، بينما سترتفع التسعيرة الليلية من 32 قرشا إلى 33 قرشا للكيلو.

وأشار إلى أن سائقي التكسي تحمّلوا جزءا من رفع أسعار البنزين، إذ لم تعكس التعرفة الجديدة كامل التكلفة.

من جانبها قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، إن تكلفة النقل عبر التطبيقات سترتفع 20%

وكانت الهيئة قررت تعديل أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة قرابة 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على قرابة 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين تكلفة التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.

وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.
 
 


