ترخيص أول شركة للأسطوانات المركّبة تمهيداً لطرحها في السوق المحلي

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استكمال إجراءات ترخيص أول شركة متخصصة بممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركّبة في المملكة (المعروفة بالأسطوانات البلاستيكية)، تمهيداً لبدء تداولها في السوق المحلي بشكل اختياري إلى جانب أسطوانات الغاز المعدنية المستخدمة حالياً، في خطوة تعكس توجهات تطوير قطاع الغاز وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين باستخدام تقنيات حديثة ومعتمدة عالمياً.





وأكدت الهيئة أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن جهود تحديث خدمات قطاع الغاز والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبعد اجتياز الأسطوانات جميع الفحوصات والاختبارات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، بما يضمن جاهزيتها التشغيلية واعتمادها للاستخدام ضمن القاعدة الفنية الأردنية أعلى مستويات الجودة والأمان.



وبيّنت الهيئة أن عمليات التخزين والنقل والتوزيع والتداول ستتم حصرياً من خلال الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة وتفتيش مستمرين وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة عمليات التزويد واستقرار الخدمة في مختلف مراحل سلسلة التوزيع.



وأضافت الهيئة أن الأسطوانات المركّبة ستُطرح في السوق، دون أي تأثير على استمرارية توفر الأسطوانات المعدنية أو آليات توزيعها المعتمدة، وبما يتيح خيارات إضافية وآمنة للمواطنين تراعي احتياجاتهم وتفضيلاتهم، ضمن إطار تنظيمي يواكب التطور ويعزز موثوقية واستقرار خدمات قطاع الغاز في المملكة.





