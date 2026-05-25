الإثنين 2026-05-25 12:38 م

ترخيص أول شركة للأسطوانات المركّبة تمهيداً لطرحها في السوق المحلي

ترخيص أول شركة للأسطوانات المركّبة تمهيداً لطرحها في السوق المحلي
ترخيص أول شركة للأسطوانات المركّبة تمهيداً لطرحها في السوق المحلي
 
الإثنين، 25-05-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استكمال إجراءات ترخيص أول شركة متخصصة بممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركّبة في المملكة (المعروفة بالأسطوانات البلاستيكية)، تمهيداً لبدء تداولها في السوق المحلي بشكل اختياري إلى جانب أسطوانات الغاز المعدنية المستخدمة حالياً، في خطوة تعكس توجهات تطوير قطاع الغاز وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين باستخدام تقنيات حديثة ومعتمدة عالمياً.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن جهود تحديث خدمات قطاع الغاز والارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وبعد اجتياز الأسطوانات جميع الفحوصات والاختبارات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، بما يضمن جاهزيتها التشغيلية واعتمادها للاستخدام ضمن القاعدة الفنية الأردنية أعلى مستويات الجودة والأمان.

وبيّنت الهيئة أن عمليات التخزين والنقل والتوزيع والتداول ستتم حصرياً من خلال الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة وتفتيش مستمرين وبالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة عمليات التزويد واستقرار الخدمة في مختلف مراحل سلسلة التوزيع.

وأضافت الهيئة أن الأسطوانات المركّبة ستُطرح في السوق، دون أي تأثير على استمرارية توفر الأسطوانات المعدنية أو آليات توزيعها المعتمدة، وبما يتيح خيارات إضافية وآمنة للمواطنين تراعي احتياجاتهم وتفضيلاتهم، ضمن إطار تنظيمي يواكب التطور ويعزز موثوقية واستقرار خدمات قطاع الغاز في المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية "جاها" تنظم احتفالا كبيرا بمناسبة عيد الاستقلال بولاية ميشيغان الأميركية

الخارجية النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

رغم أن الحدث كان رياضياً بامتياز، في نزال ملاكمة أُقيم عند سفح أهرامات الجيزة بحضور نجوم من الرياضة والسينما، فإن الأنظار اتجهت إلى المطربة أنغام والفنان ad أحمد عز. وتداول رواد مواقع التواصل، منذ مسا

فن ومشاهير أنغام وأحمد عز يلفتان الانظار.. لقاء مفاجئ عند الأهرامات

التوثيق الملكي الأردني الهاشمي: الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية مستمرة

أخبار محلية التوثيق الملكي الأردني الهاشمي: الاستقلال جاء نتيجة جهد وسعي ومطالب وطنية مستمرة

الخارجية الإيرانية: لا أحد يستطيع القول إننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: لا أحد يستطيع القول إننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق

ل

أخبار محلية الكلالدة في ذكرى الاستقلال الـ80: استقرار الأردن نابع من "نهج الحوار"

طريقة طبيعية وفعالة تضاهي المكملات في الحد من نقص فيتامين (د)

طب وصحة طريقة طبيعية وفعالة تضاهي المكملات في الحد من نقص فيتامين (د)

ب

اقتصاد محلي 40 مليار دينار تدفقات استثمار أجنبي في الأردن حتى عام 2024



 
 






الأكثر مشاهدة

 