ترفيعات في مديرية الامن العام - اسماء

مبنى مديرية الأمن العام.
مديرية الامن العام
 
الأربعاء، 12-11-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قلّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.اضافة اعلان



واشتملت الترفيعات على الضباط التالية أسماؤهم :

المقدم مهندس أحمد عبد الله سليمان

المقدم أيمن عز الدين يعقوب

المقدم نعمان عبد الكريم عبد القادر

المقدم مهندس عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن

المقدم مهندس أيمن جهاد فوزي

المقدم مهندس خلدون سالم صبيح

المقدم مهندس علي كامل عوده

المقدم خالد أحمد عقيل

المقدم مهندس حكم علي زيدان

المقدم مهندس أمين حموده أحمد

المقدم معتز محمد صالح

المقدم محمد طالب سالم

المقدم محمد عبد الله أحمد

المقدم هاجس عبد الكريم هاجس

المقدم موسى إبراهيم خلف

المقدم موسى محمد حسين

المقدم عارف رزق الله عواد

المقدم عبد المعطي علي عقيل

المقدم خالد غصاب أحمد

المقدم ثروة فياض أحمد

المقدم علياء ثامر عبيد

المقدم عمار عبد الحميد أحمد

المقدم فريز أحمد طلال

المقدم فيصل علي محمود

المقدم حامد حمد سالم
 
 
