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ترفيع ضباط في الأمن العام - اسماء

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صدرت الإرداة الملكية  بترفيع عدد من الضباط في مديرية الأمن العام للرتب التي تلي رتبهم الحالية.اضافة اعلان


وتاليا أسماء ضباط مشمولين بالترفيع: 

العقيد محمود الشياب إلى رتبة عميد 
العقيد رائد العساف إلى رتبة عميد 
العقيد سلطان النهار إلى رتبة عميد 
العقيد رعد الديات إلى رتبة عميد 
العقيد طارق الجوارنة إلى رتبة عميد 
العقيد محمد السواعير إلى رتبة عميد 
العقيد غازي الرعود إلى رتبة عميد 
العقيد عادل أبو حجر إلى رتبة عميد 
النقيب محمد الخصبة إلى رتبة رائد 
 
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