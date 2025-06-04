ترفيع ضباط في الأمن العام - اسماء

وتاليا أسماء ضباط مشمولين بالترفيع:
العقيد محمود الشياب إلى رتبة عميد
العقيد رائد العساف إلى رتبة عميد
العقيد سلطان النهار إلى رتبة عميد
العقيد رعد الديات إلى رتبة عميد
العقيد طارق الجوارنة إلى رتبة عميد
العقيد محمد السواعير إلى رتبة عميد
العقيد غازي الرعود إلى رتبة عميد
العقيد عادل أبو حجر إلى رتبة عميد
النقيب محمد الخصبة إلى رتبة رائد
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