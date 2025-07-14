ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ترفيع وانهاء خدمات عدد من الموظفين.



وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية لبلوغهم السن القانونية وترفيعهم وجوبيا الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.

اضافة اعلان









