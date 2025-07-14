ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء

وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية لبلوغهم السن القانونية وترفيعهم وجوبيا الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.
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