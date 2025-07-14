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ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء

الدكتور عزمي محافظة
عزمي محافظة
 
الإثنين، 14-07-2025 08:56 ص

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ترفيع وانهاء خدمات عدد من  الموظفين.

وجاء القرار بناء على تنسيب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية لبلوغهم السن القانونية وترفيعهم وجوبيا الى الدرجة التي تلي درجاتهم الحالية.

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