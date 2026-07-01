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ترقية 2693 معلما وإداريا في وزارة التربية - رابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 01-07-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب الموظفين والموظفات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية في الجلسة الأولى من عام 2026 

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وبينت الوزارة أن الترقيات شملت ٢٦٩٣ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية إعتبارًا من 2026/7/1
 وأضافت أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية ٨١ لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و٤١٨ لرتبة معلم/ مساند تربوي، و٧٣٠ لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، منها رتبة واحدة من خلال الجوائز و١٤٥١ لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير؛ منها رتبتين من خلال الجوائز، و١٣ لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد؛ منها رتبتين من خلال الجوائز. 


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء والزميلات الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدًا من التقدم والتميز.


ودعت الوزارة الحاصلين على الرتب  الدخول إلى الرابط المرفق :
https://academy.moe.gov.jo/ranks2026/

 
 


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