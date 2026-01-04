الأحد 2026-01-04 06:34 م

ترقيم قرابة 6 آلاف رأس ماشية إلكترونيًا في الطفيلة ضمن حملة "رقم حلالك"

الأحد، 04-01-2026 05:07 م
الوكيل الإخباري-   بلغ مجموع المواشي التي جرى ترقيمها منذ انطلاق الحملة الوطنية لترقيم المواشي إلكترونيًا تحت شعار "رقم حلالك" في مختلف مناطق محافظة الطفيلة زهاء 5890 رأسًا من الماعز والضأن.اضافة اعلان


وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إن الهدف من برنامج الترقيم الإلكتروني، بإشراف وزارة الزراعة، هو تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات الوطنية للمربين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وضمان تتبع مصادر الإنتاج الحيواني وفق المعايير الصحية والإنتاجية، مع العمل على دعم المربين الحقيقيين وإنهاء الحيازات الوهمية، بما يسهم في حماية حقوقهم وتعزيز الأمن الغذائي.

وبيّن أن الترقيم الإلكتروني للمواشي يعد خطوة استراتيجية تساهم في تطوير القطاع الحيواني بمحافظة الطفيلة، وتسهّل عملية متابعة وتحسين الإنتاجية.

وأشار إلى استمرار الحملة في محافظة الطفيلة، حيث يتم إصدار بطاقات الحيازة لمربي المواشي المرقمين، موزعين على ألوية الطفيلة.

ولفت إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني للماشية تُنفذ من خلال لجان المديرية، فيما يتطلب من مربي المواشي الذين لم يسجلوا على منصة الترقيم التسجيل عليها، بعد إطلاق بوابة الخدمات للتسجيل.

وأوضح المهندس الهلول، أن وزارة الزراعة ستقوم بإجراء عمليات الخصم على حيازات جميع المربين الذين لم يقوموا بالتسجيل على المنصة، في حين يتوجب على المزارعين الحائزين والذين تم الترقيم لديهم ضرورة مراجعة شعبة الإنتاج الحيواني في المديرية لمتابعة إصدار دفاتر الحيازة، كما على المزارعين الذين لم يتم الترقيم لديهم ضرورة تفقد أرقام هواتفهم والتأكد أنها فعّالة.

وبيّن أن عملية الترقيم تتم باستخدام الشرائح الإلكترونية، وتُجرى من خلال فرق ميدانية متخصصة من كوادر قسم الثروة الحيوانية بالمديرية، داعيًا مربي المواشي إلى التعاون مع اللجان لهذه الغاية.
 
 


