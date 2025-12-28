ترقيم 25 ألف رأس من الضأن والماعز في البادية الشمالية الغربية

05:58 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، المهندسة عائشة الخزاعلة، إنه تم ترقيم 25 ألفاً و163 رأساً من الضأن والماعز في اللواء. اضافة اعلان





وقالت المديرية في بيان، اليوم الأحد، إنه استمراراً لحملة الترقيم الوطني في اللواء، والتي انطلقت خلال الشهر الماضي، فقد تم ترقيم الضأن والماعز لدى 128 مزارعاً موزعين على قرى اللواء.



وأضافت أنه يتوجب على المزارعين الحائزين، والذين تم الترقيم لديهم، ضرورة مراجعة شعبة الإنتاج الحيواني في المديرية لمتابعة إصدار دفاتر الحيازة، داعية المزارعين الذين لم يتم الترقيم لديهم ضرورة تفقد أرقام هواتفهم والتأكد من أنها فعّالة.

