الأربعاء 2026-04-15 01:10 ص

تركيب أطول سارية علم بمدارس المملكة في جرش استعدادًا ليوم العلم

علم الأردن
الثلاثاء، 14-04-2026 11:48 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير تربية جرش وائل أبو عزام، الثلاثاء، إن المديرية ركّبت أطول سارية علم على مستوى مدارس المملكة بارتفاع 14 مترًا، في مدرسة حسن الكايد، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع العلم الأردني عليها الخميس المقبل احتفالًا بيوم العلم.

وبيّن أبو عزام  أنه تم تركيب 3 سواري داخل مبنى المديرية.


كما أشار إلى أنه تم التعميم على المدارس لتخصيص فقرات في الطابور الصباحي الخميس؛ للحديث عن دلالات العلم الأردني وألوانه.


وأضاف أن الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس ستشهد إطلاق بالونات في جميع مدارس المحافظة، تحمل ألوان العلم الأردني، إلى جانب مشاركة عدد من الطلبة في الاحتفال الرئيسي.

 
 


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

علما الولايات المتحدة وفنزويلا.

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

إيران

عربي ودولي وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنها لن تجدد التخفيف المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

لسفينة تبحر في مضيق هرمز

عربي ودولي وول ستريت جورنال: أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة

علم الأردن

أخبار محلية تركيب أطول سارية علم بمدارس المملكة في جرش استعدادًا ليوم العلم

الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

أخبار محلية الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

غزة

فلسطين 4 شهداء بقصف الاحتلال سيارة وسط غزة

وزارة الخارجية الأميركية

عربي ودولي واشنطن تأمل بأن تفضي المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية إلى اتفاق سلام



 






