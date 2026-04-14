تركيب أطول سارية علم بمدارس المملكة في جرش استعدادًا ليوم العلم

الوكيل الإخباري- قال مدير تربية جرش وائل أبو عزام، الثلاثاء، إن المديرية ركّبت أطول سارية علم على مستوى مدارس المملكة بارتفاع 14 مترًا، في مدرسة حسن الكايد، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع العلم الأردني عليها الخميس المقبل احتفالًا بيوم العلم.

وبيّن أبو عزام أنه تم تركيب 3 سواري داخل مبنى المديرية.



كما أشار إلى أنه تم التعميم على المدارس لتخصيص فقرات في الطابور الصباحي الخميس؛ للحديث عن دلالات العلم الأردني وألوانه.