تركيب مظلات تعمل بالطاقة الشمسية في شارع الجامعة بإربد

وقالت رئيسة قسم المشاريع المحلية والدولية المهندسة رباب علي، إن تركيب المظلات في شارع الجامعة جاء بتقنية الطاقة الشمسية لتشغيلها ذاتيًا، وهي مخصصة لحماية المارة من أشعة الشمس، خاصة طلاب الجامعات والمواطنين في المنطقة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه عن طريق مديرية التنمية والبرامج الدولية بالتعاون مع مديرية المرور في البلدية ضمن برنامج صندوق العمل المناخي للشباب.
وبينت أن هذه المظلات الذكية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المتعددة التي تلبي احتياجات المواطنين والطلبة، أبرزها الإضاءة لتوفير إنارة صديقة للبيئة في ساعات المساء وشواحن للأجهزة الإلكترونية، حيث توفر منافذ لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية مجاناً.
