تركيب 20 كاميرا متجولة لرصد المخالفات البيئية في إربد

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى مباشرتها تركيب كاميرات مراقبة بيئية متجولة تهدف إلى رصد المخالفات البيئية المرتكبة على الطرق وداخل المناطق السكنية.





وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية غيث التل، إن البلدية قامت بتركيب عشرين كاميرا خاصة برصد المخالفات، جرى تثبيتها على عدد من آلياتها المتجولة، لا سيما التي تعمل في مجال مراقبة وجمع النفايات، بهدف الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.



وأكد التل أن جميع المخالفات التي يجري رصدها ستخضع للقانون والتشريعات المعمول بها، وسيتم تحويلها إلى المحاكم المختصة لفرض العقوبة اللازمة على مرتكبيها.



وأضاف أن هذه الكاميرات ترصد جميع أنواع المخالفات البيئية، ومن أبرزها طرح النفايات من نوافذ المركبات والمنازل، وطرح الأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، وتفريغ صهاريج النضح في الأماكن السكنية وغير المصرح بها، وجميع أشكال المخالفات البيئية المتعارف عليها.

