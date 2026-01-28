تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

وشارك في تنفيذ المبادرة فريق من أطباء وفنيي السمع والنطق في مستشفى الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى فريق من أطباء الامتياز وطلبة الطب المهتمين بتخصص الأنف والأذن والحنجرة، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية ودعم الأطفال وأسرهم.
