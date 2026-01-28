الأربعاء 2026-01-28 05:00 م

تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

الأربعاء، 28-01-2026 04:44 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مستشفى الجامعة الأردنية، الأربعاء، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعم من منظمة "اسمع العالم" السويسرية، يوما طبيا تطوعيا في مؤسسة الأراضي المقدسة للصم في محافظة البلقاء، جرى خلاله تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال يعانون من ضعف السمع، مزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا السمعية.

وشارك في تنفيذ المبادرة فريق من أطباء وفنيي السمع والنطق في مستشفى الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى فريق من أطباء الامتياز وطلبة الطب المهتمين بتخصص الأنف والأذن والحنجرة، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المجتمعية ودعم الأطفال وأسرهم.

 
 


