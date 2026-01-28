تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

الوكيل الإخباري- نفذ مستشفى الجامعة الأردنية، الأربعاء، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعم من منظمة "اسمع العالم" السويسرية، يوما طبيا تطوعيا في مؤسسة الأراضي المقدسة للصم في محافظة البلقاء، جرى خلاله تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال يعانون من ضعف السمع، مزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا السمعية.

