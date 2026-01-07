ترميم وفرش"مسجد العراق الكبير" في الكرك

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الهادفة إلى إعادة المسجد لسابق عهده، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة عقب الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة أخيرا.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق بين المديرية والدفاع المدني في الكرك ومشاركة أهالي المنطقة، يعكس صورة مشرقة للتعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.
