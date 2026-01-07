ترميم وفرش"مسجد العراق الكبير" في الكرك

الوكيل الإخباري- قال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، إن المديرية استكملت أعمال ترميم وفرش مسجد العراق الكبير في محافظة الكرك، بعد تعرضه لأضرار نتيجة مداهمة السيول أخيرا.

وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الهادفة إلى إعادة المسجد لسابق عهده، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة عقب الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة أخيرا.