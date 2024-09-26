"تريلا مسبعة" بالنقب ورأس قاطرة يحترق بالعدسية ومركبة سرعتها 191 على طريق الأبيض

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع عد من الحوادث نجم عنها 7 إصابات، وفق ما ذكر مندوب إدارة الدوريات الخارجية.

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وقال عبر إذاعة الأمن العام الخميس ضمن التقرير المروري، إنه تم التعامل صباح اليوم وخلال الـ 24 ساعة الماضية مع حوادث ومعيقات المرورية كان أبرزها حادث تصادم مركبتين عند دوار الظليل نتج عنه اصابتين وتم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء الحكومي وكذلك تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نتج عنه اصابتين اسعفا الى مستشفى معان الحكومي.