"تريلا مسبعة" بالنقب ورأس قاطرة يحترق بالعدسية ومركبة سرعتها 191 على طريق الأبيض

وبين انه تم التعامل مع بعض المعيقات منها "تسبيع تريلا" على طلوع النقب مما أدى الى اغلاق مسربين حيث تم إجراء تحويلة ترابية وإجراء اللازم في الموقع والطريق سالكة حاليا امام حركة المركبات، فيما تم التعامل ايضا مع احتراق رأس قاطرة عند طلوع العدسية ناعور باتجاه عمان دون اصابات وتم السيطرة على الحريق وإزالة الأثر المروري.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة والاشخاص الذين كانوا يعانون من ارهاق او تعب.
وبخصوص أهم المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها: ضبط مركبة تسير بسرعة 191 كلم/الساعة على طريق الأبيض باتجاه عمان وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالف.
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