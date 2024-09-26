 
الخميس 2024-09-26 10:51 ص
 
 

7 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

"تريلا مسبعة" بالنقب ورأس قاطرة يحترق بالعدسية ومركبة سرعتها 191 على طريق الأبيض

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 26-09-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع عد من الحوادث نجم عنها 7 إصابات، وفق ما ذكر مندوب إدارة الدوريات الخارجية.

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 وقال عبر إذاعة الأمن العام الخميس ضمن التقرير المروري، إنه تم التعامل صباح اليوم وخلال الـ 24 ساعة الماضية مع حوادث ومعيقات المرورية كان أبرزها حادث تصادم مركبتين عند دوار الظليل نتج عنه اصابتين وتم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء الحكومي وكذلك تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نتج عنه اصابتين اسعفا الى مستشفى معان الحكومي.

 

وتابع: تدهور تمركبة على طريق اتوستراد الزرقاء نتج عنه اصابتين تم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء، بالاضافة الى حادث تدهور على طريق الاغوار باتجاه اربد نتج عنه إصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .

وبين انه تم التعامل مع بعض المعيقات منها "تسبيع تريلا" على طلوع النقب مما أدى الى اغلاق مسربين حيث تم إجراء تحويلة ترابية وإجراء اللازم في الموقع والطريق سالكة حاليا امام حركة المركبات، فيما تم التعامل ايضا مع احتراق رأس قاطرة عند طلوع العدسية ناعور باتجاه عمان دون اصابات وتم السيطرة على الحريق وإزالة الأثر المروري.

وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة والاشخاص الذين كانوا يعانون من ارهاق او تعب.

وبخصوص أهم المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها: ضبط مركبة تسير بسرعة 191 كلم/الساعة على طريق الأبيض باتجاه عمان وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالف.

 
gnews

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