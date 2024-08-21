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تزامنا مع بدء العام الدراسي.. حقيقة صرف 200 دينار لكل عائلة أردنية

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الأربعاء، 21-08-2024 01:30 م
الوكيل الإخباري-   نفى مصدر في صندوق المعونة الوطنية صحة الروابط المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التسجيل لصرف 200 دينار لكل عائلة أردنية تزامنا مع بدء العام الدراسي والتسجيل في الجامعات للطلبة الناجحين في الثانوية العامة.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن هذه الإشاعات هدفها اختراق بيانات المواطنين ، داعياً إلى عدم فتحها أو التعامل معها. 

ودعا إلى عدم الانسياق وراء أي إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تداول أو بث أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية أو المعنية.
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