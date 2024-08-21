تزامنا مع بدء العام الدراسي.. حقيقة صرف 200 دينار لكل عائلة أردنية

وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن هذه الإشاعات هدفها اختراق بيانات المواطنين ، داعياً إلى عدم فتحها أو التعامل معها.
ودعا إلى عدم الانسياق وراء أي إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تداول أو بث أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية أو المعنية.
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