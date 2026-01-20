تزامنا مع زيارة الملك لمحافظة إربد...العيسوي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك

وجال العيسوي في مرافق النُزل، الذي جرى تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية، ضمن إطار المبادرات الملكية، بهدف دعم السياحة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية.
ويضم المشروع فندقا مكوّنا من طابقين بواقع خمس غرف لكل طابق، إضافة إلى 20 شاليها، ومطعما، ومنطقة خدمات، وممرات ومرافق خدمية متكاملة، صُمّمت بما ينسجم مع الطابع البيئي والطبيعي للموقع، بما فيها دكان الطبيعة الذي يشتمل على منتجات حرفية يدوية مستوحاه من طبيعة المنطقة.
واستمع العيسوي، خلال الجولة من القائمين على النُزل إلى شرح حول المشروع والخدمات التي سيقدمها، حيث سيوفر المشروع نحو 50 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي عند بدء التشغيل الفعلي، تم تعيين 40 منهم حتى الآن.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الملكية الساعية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، واستثمار المواقع الطبيعية ذات القيمة البيئية الطبيعية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.
