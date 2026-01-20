الثلاثاء 2026-01-20 01:20 م

تزامنا مع زيارة الملك لمحافظة إربد...العيسوي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك

تزامنا مع زيارة الملك لمحافظة اربد...العيسوي يفتتح النُزل البيئي في محمية اليرموك
الثلاثاء، 20-01-2026 12:28 م

الوكيل الإخباري-   تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة اربد، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في منطقة أم قيس، مشروع النُزل البيئي في محمية اليرموك،بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومحافظ اربد رضوان العتوم وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور يزن الخضير.

وجال العيسوي في مرافق النُزل، الذي جرى تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية، ضمن إطار المبادرات الملكية، بهدف دعم السياحة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية.
ويضم المشروع فندقا مكوّنا من طابقين بواقع خمس غرف لكل طابق، إضافة إلى 20 شاليها، ومطعما، ومنطقة خدمات، وممرات ومرافق خدمية متكاملة، صُمّمت بما ينسجم مع الطابع البيئي والطبيعي للموقع، بما فيها دكان الطبيعة الذي يشتمل على منتجات حرفية يدوية مستوحاه من طبيعة المنطقة.

واستمع العيسوي، خلال الجولة من القائمين على النُزل إلى شرح حول المشروع والخدمات التي سيقدمها، حيث سيوفر المشروع نحو 50 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي عند بدء التشغيل الفعلي، تم تعيين 40 منهم حتى الآن.


ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الملكية الساعية لتعزيز السياحة البيئية في المملكة، واستثمار المواقع الطبيعية ذات القيمة البيئية الطبيعية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.

 
 


