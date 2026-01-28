تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 2026-01-28 01:26 م

الأربعاء، 28-01-2026 12:58 م
الوكيل الإخباري-  زوّدت وزارة الصحة مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، بجهاز رنين مغناطيسي حديث مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبقدرة 3 تسلا.


ويُعد هذا الجهاز الأول من نوعه ضمن مستشفيات الوزارة، في خطوة نوعية تعكس التطور المتسارع في مستوى الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين، وتسهم في رفع دقة الفحوصات وتسريع الإجراءات الطبية.

وقال مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور إبراهيم شهابات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "الجهاز الجديد من نوع "فيليبس"، يُعد من أكثر الأجهزة تطورًا على مستوى الإقليم"، مشيرًا إلى أنه الأول من نوعه في وزارة الصحة، ويُضاف إلى جهاز الرنين الموجود في المستشفى القديم، ما يعزز القدرة التشخيصية للمستشفى ويخفف الضغط على المرضى.

وبيّن أن الجهاز يتميز بتقنيات متقدمة تسهم في تحسين جودة الصور ودقة التشخيص، خاصة في الحالات المعقدة.

وأوضح أنه جرى رفد المستشفى أيضًا بثلاثة أجهزة تصوير طبقي محوري، و7 غرف أشعة، وغرفة لفحص هشاشة العظام، وغرفتي تصوير للثدي، إلى جانب وحدة قسطرة قلبية وأشعة تداخلية، ما يشكل منظومة متكاملة من الخدمات الطبية المتقدمة في المستشفى، مؤكدًا أن هذه التجهيزات، إلى جانب الكوادر الطبية والفنية المؤهلة، ستحدث قفزة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور شهابات، أن المواطن سيلمس الأثر الواضح لهذا التطور على مختلف الصعد، لافتًا إلى أن المستشفى الجديد بما يحتويه من أجهزة حديثة ومتطورة، يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في محافظة إربد ومحافظات الشمال، ويعزز من جودة الرعاية الصحية وسرعة الحصول على الخدمة الطبية.
 
 


