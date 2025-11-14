الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها
تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها
 
الجمعة، 14-11-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة عجلون، اليوم، تساقطا غزيرا للأمطار وحبات البَرَد مما أدى إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع والأودية، خصوصًا في المناطق المنخفضة والحفرية منها.اضافة اعلان


وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن المحافظة تشهد منذ ساعات الصباح هطولات متفاوتة الشدة، مؤكّدًا أن الدوائر المعنية كافة من أشغال عامة وبلديات ودفاع مدني وشرطة على جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات يتسبب بها المنخفض الجوي.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة تعمل على مدار الساعة لتلقي الملاحظات والتعامل الفوري معها، مبينًا أن فرق الطوارئ منتشرة في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح الهدايات أن الأجهزة المختصة تتابع عن قرب وضع الطرق الرئيسية والفرعية خاصة تلك التي تشهد انحدارات حادة أو تتكرر فيها تشكّلات السيول، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول أو الاقتراب من الأودية خلال فترة تأثير المنخفض.

وأعلنت بلديات عجلون الكبرى والبلديات التابعة عن رفع مستوى الجاهزية في غرف الطوارئ والاستعداد الكامل للتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بتجمعات المياه وانجرافات التربة وانسداد العبارات، مؤكدة جاهزية الآليات والمعدات اللازمة لمواجهة الظروف الجوية.

وشددت البلديات، على أهمية تعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أية ملاحظات والمحافظة على النظافة العامة وعدم التخلص من النفايات بطرق تعيق مجاري المياه أو شبكات الصرف الصحي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

أخبار محلية سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

نعـي فـاضل الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

أخبار محلية الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

أخبار محلية تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة