الخميس 2026-02-19 03:14 م

تسبب بجدل كبير .. إليك كل ما تريد معرفته عن القانون المعدل لقانون الضمان

تسبب بجدل كبير .. إليك كل ما تريد معرفته عن القانون المعدل لقانون الضمان
تسبب بجدل كبير .. إليك كل ما تريد معرفته عن القانون المعدل لقانون الضمان
 
الخميس، 19-02-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   نشر ديوان التشريع والرأي، اليوم الخميس، مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وأثار القانون جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية والنيابية، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتقييم قبل إقراره.

وتالياً نص مشروع القانون : اضغط هنا
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025

أخبار محلية الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025

الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

أخبار محلية الهيئة المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي "الوطني الإسلامي" و"الإصلاح والتجديد"

اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس

فلسطين اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

أخبار محلية الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي

عربي ودولي روسيا عن مناوراتها مع إيران: لا علاقة لها بالتوتر الحالي

التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا

عربي ودولي التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا

المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

أخبار محلية المياه تضبط بئر وحفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة



 






الأكثر مشاهدة