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تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد وبلغ 4400 ميغاواط

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أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخها أمس الأحد، وبلغ 4400 ميغاواط.

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وكان أعلى حمل شتوي خلال فصل شتاء العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط.

وجاء ارتفاع الحمل الكهربائي بسبب الأحوال الجوية والأجواء الباردة التي تشهدها المملكة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 

 
gnews

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