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تسجيل إصابة بجدري القرود في الأردن

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 02-09-2024 06:10 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن.

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وقالت الوزارة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري أنّ الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.


 

 
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