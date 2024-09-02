تسجيل إصابة بجدري القرود في الأردن

وقالت الوزارة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري أنّ الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه من وزارة الصحة بعد تسجيل إصابة بجدري القرود
-
المعايطة: المستقلة للانتخاب تُطبق مختلف معايير حقوق الإنسان
-
المعايطة: الأحزاب السياسية أصبحت اليوم اللَّبنة الأساسية في العملية الانتخابية
-
صدور "ربط مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي"
-
الملك يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة
-
أمانة عمّان تقدم بطاقات مجانية لاستخدام الباص سريع التردد لمتطوعين "منصة نحن"
-
تعطل باص داخل نفق دوار الشعب