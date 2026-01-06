تسجيل 123 براءة اختراع في 2025

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي 4624 علامة، وإجمالي العلامات المجددة 6566 علامة.
وبحسب البيانات، جددت المديرية 627 براءة اختراع، ومنحت 17 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 1151 ملكية صناعية، ونقل ملكية 2112.
ووفقا للقانون، فإن براءة الاختراع هي أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
وتسجيل براءة اختراع هو كل الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب، ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة، وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.
وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية المتعلقة بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)، مثل النشر في الجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.
وتعد العلامة التجارية أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
-
أخبار متعلقة
-
"الوطني للتشغيل" يوقع أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم منذ 2022
-
"العقبة الخاصة": إقرار نظام الإدخال المؤقت للمركبات يعزز البيئة الاستثمارية
-
الأردن يتقدم في أكثر من 20 مؤشرا عالميا
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي العمايرة والخرابشة
-
الحكومة تباشر إجراءات تعويض المتضررين جراء الأحوال الجوية وبدء صرف المعونات غداً
-
الحنيطي يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية
-
تنفيذ برامج تدريب لكوادر بلدية مادبا تشمل التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة
-
"الجرائم الإلكترونية" توضح آليات حماية حسابات "الواتساب"