تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين

وبحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة 13 مركزا منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023.
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