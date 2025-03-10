تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المركبات المكفولة عبر منصة الكفالات للمركبات بجميع أنواعها، خلال أول شهرين من العام الحالي، 1491 مركبة ليصل إجمالي المركبات المكفولة 31616 مركبة منذ تشرين الأول 2023.

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وبحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة 13 مركزا منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023.