 
الإثنين 2025-03-10 04:29 م
 

تسجيل 1500مركبة على منصة الكفالات الإلزامية في شهرين

شوارع العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 10-03-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-    بلغ عدد المركبات المكفولة عبر منصة الكفالات للمركبات بجميع أنواعها، خلال أول شهرين من العام الحالي، 1491 مركبة ليصل إجمالي المركبات المكفولة 31616 مركبة منذ تشرين الأول 2023.

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وبحسب بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الاثنين، بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة 13 مركزا منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023.

 

وسجل تاجر واحد في أول شهرين من العام الحالي على المنصة، ليصل إجمالي عدد التجار المسجلين 703 تجار، فيما ورد للمنصة 8 شكاوى في نفس الفترة ليصل إجمالي الشكاوى إلى 60 في 17 شهرا.

 
 
gnews

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