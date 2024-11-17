تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر إدارة السير مع حادث تصادم بين مركبتي شحن على طريق عمان التنموي وتحديداً بعد جسر سحاب ، حيث تسبب الحادث بتسرب 500 لتر من مادة "التنر" على الطريق العام بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير . اضافة اعلان





ونتج عن الحادث إصابة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي في سحاب ، كما تم إغلاق الطريق حتى يتم انتهاء التعامل مع المادة الخطرة سريعة الاشتعال المتسربة على الطريق .