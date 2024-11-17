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تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 17-11-2024 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر إدارة السير مع حادث تصادم بين مركبتي شحن على طريق عمان التنموي وتحديداً بعد جسر سحاب ، حيث تسبب الحادث بتسرب 500 لتر من مادة "التنر" على الطريق العام بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .اضافة اعلان


ونتج عن الحادث إصابة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي في سحاب ، كما تم إغلاق الطريق حتى يتم انتهاء التعامل مع المادة الخطرة سريعة الاشتعال المتسربة على الطريق . 
 
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