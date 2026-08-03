تسريع تنفيذ البنية التحتية الكهربائية في مشروع طريق إربد الدائري

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، أن الشركة تعمل بأعلى درجات الجاهزية لتسريع تنفيذ الأعمال الكهربائية المرتبطة بمشروع طريق إربد الدائري، بما يضمن جاهزية البنية التحتية الكهربائية ومواكبة تقدم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية.

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جاء ذلك خلال تفقد التميمي، الاستعدادات والأعمال الكهربائية الخاصة بمشروع إنشاء طريق إربد الدائري بمرحلتيه الثالثة والرابعة، وصولا إلى نقطة الالتقاء مع طريق إربد/عمان، وذلك في إطار دور كهرباء إربد في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في محافظات الشمال.