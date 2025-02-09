تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لسيارة سياحية أمس السبت على طريق الأغوار، حيث نتج عن الحادث ثلاث إصابات جرى إسعافها إلى أقرب مستشفى مختص. اضافة اعلان





وفي تقريرها المروري اليومي، أشارت إدارة السير إلى وقوع حادث تصادم ودهس على طريق أوتوستراد الزرقاء، وتحديداً بعد جسر أبو صياح، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة وإصابتين متوسطتين، وقد جرى إسعاف الإصابات إلى مستشفى الأمير فيصل، وتواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري.



وفي المنارة، اصطدمت حافلة بسور مدرسة وانقلبت داخل ساحة المدرسة، حيث نتج عن الحادث عدد من الإصابات الخفيفة.



كما وقع حادث تصادم بين أحد المركبات وعامود إنارة، ثم اصطدام بجدار نفق، حيث نتج عن الحادث إصابة السائق وابنته البالغة من العمر تسع سنوات بإصابات متوسطة.



وأشارت إدارة السير أيضاً إلى تعرض طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات لحادث دهس في محافظة الكرك، حيث أسفر الحادث عن إصابات بليغة للطفلة، متمنين لها السلامة والشفاء العاجل.