تسكين تخصصات جامعية في الأردن

الوكيل الإخباري- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، امس الأربعاء، تسكين مؤهل، بكالوريوس، دكتور في طب الأسنان، في الجامعة الأردنية، وهندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.



كما أقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا تحليل الأعمال، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان الأهلية.

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