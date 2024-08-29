 
الخميس 2024-08-29 09:13 م
 

 

تسكين تخصصات جامعية في الأردن

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
الخميس، 29-08-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، امس الأربعاء، تسكين مؤهل، بكالوريوس، دكتور في طب الأسنان، في الجامعة الأردنية، وهندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما أقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، إدارة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا تحليل الأعمال، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان الأهلية.

اضافة اعلان


ووافق المجلس على تسكين المؤهلات، بكالوريوس، اللغة الانجليزية وآدابها، والفقه وأصوله، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة العلوم التطبيقية.

وأقر المجلس، تسكين المؤهلات، بكالوريوس، هندسة برمجيات، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة عمارة، وهندسة مدنية، وهندسة الطاقة المتجددة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس، على تسكين مؤهلي، بكالوريوس، وماجستير، هندسة البرمجيات، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، في جامعة فيلادلفيا.

وأقر المجلس، الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، دكتور في طب وجراحة والأسنان، في جامعة مؤتة.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، التغذية السريرية، والتمريض، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنح تخصص، بكالوريوس، الهندسة الميكانيكية، شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

كما وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، هندسة القدرة والطاقة الكهربائية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، هندسة القدرة والطاقة المستدامة، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا .

وأقر المجلس، الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصي، بكالوريوس، الإدارة والتدريب الرياضي، في جامعة الشرق الأوسط، والتسويق الرقمي، في الجامعة الألمانية الأردنية، وبكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة الزيتونة الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، اللغة العربية وآدابها، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، في جامعة الشرق الأوسط .

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب، وماجستير، علم البيانات، في جامعة الزيتونة الأردنية، ودبلوم متوسط، الأمن السيبراني، في كلية حطين.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية محافظة يعمم بتأجيل امتحانات جامعية تسبق يوم الانتخابات

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية تسكين تخصصات جامعية في الأردن

السعودية

عربي ودولي الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً

أخبار محلية الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً جديداً في ماركا الشمالية

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تنويه حول دوام المدارس الخاصة

صورة عامة للعاصمة عمان

خاص بالوكيل العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024

جيش الاحتلال

فلسطين برلين: قلقون للغاية بشأن الوضع بالضفة

تعبيرية

أخبار محلية شركات طيران تعيد تشغيل خطوطها إلى الأردن - اسماء



 


الأكثر مشاهدة