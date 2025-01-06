تسليم 300 مدفأة لمديريات تربية المفرق

الوكيل الإخباري- سلمت شركة تطوير المفرق، 300 مدفأة لمديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق، بواقع 100 لكل منها.

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وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ليزا الدغمي، بحضور مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية والاستثمار الدكتور محمد السرحان، الذي رعى حفل التسليم، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دور الشركة التنموي والمجتمعي الذي تقوم به بالتعاون المستمر مع مؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.