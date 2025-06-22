تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد

وقال عضو مجلس محافظة إربد، الدكتور أحمد معابرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تلك الآبار، البالغ تكلفتها نحو 92 ألف دينار، ممولة مناصفة من مجلس المحافظة ووزارة الزراعة، وتهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمزارعين في مناطق المحافظة، واستغلال مياه الأمطار للزراعة والاستخدامات المنزلية.
وأضاف أن كل بئر ماء ضمن المشروع، سعتها 30 مترا مكعبا، وبتكلفة 1500 دينار للبئر الواحدة، فيما يجري اختيار المستفيدين المتقدّمين ضمن شروط ومعايير محددة، لخدمة الجهود المبذولة لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الزراعية والمائية.
-
أخبار متعلقة
-
قافلة النزاهة تزور وزارة الإدارة المحلية
-
الملك يترأس اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية
-
تنويه هام من السفارة الأمريكية بالأردن بخصوص الاحداث الراهنة
-
الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
-
توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية
-
اجتماع لمتابعة ترتيبات افتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات