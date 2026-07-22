تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين

ونظرا لصدور قرار سابق، بخصوص تسهيلات تسمح للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية، بالدخول إلى أراضي المملكة، دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في البلدين الشقيقين، والاطلاع كذلك على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وبهدف تقديم تسهيلات إضافية بهذا الخصوص، تحقيقا للغايات المرجوة، فقد تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية (الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة)، بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة.
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