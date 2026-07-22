الأربعاء 2026-07-22 11:18 م

تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:48 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا للنهج المعتمد بشأن تسهيل الإجراءات وتبسيطها، حيال سفر المستثمرين ورجال الأعمال من الجنسيات كافة  ودخولهم أراضي المملكة، بما يعود بالنفع والفائدة، على الاقتصاد الوطني.

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ونظرا لصدور قرار سابق، بخصوص تسهيلات تسمح للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية، بالدخول إلى أراضي المملكة، دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في البلدين الشقيقين، والاطلاع كذلك على الفرص الاستثمارية في المملكة.


وبهدف تقديم تسهيلات إضافية بهذا الخصوص، تحقيقا للغايات المرجوة، فقد تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية (الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة)، بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة.

 
 


gnews

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