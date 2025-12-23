الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

تسويات ضريبية للمكلفين في منطقة العقبة الخاصة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الثلاثاء، 23-12-2025 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس التسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022. اضافة اعلان


واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة واستدامتها، والتَّسهيل عليها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبيَّة.
 
 


