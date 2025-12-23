تسويات ضريبية للمكلفين في منطقة العقبة الخاصة

واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.
ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة واستدامتها، والتَّسهيل عليها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبيَّة.
