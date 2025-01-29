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تسوية الأوضاع الضريبية لـ876 شركة ومكلفا

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أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ (876) شركة ومكلَّفاً.

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ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التَّسويات ومعالجة القضايا العالقة؛ بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحرِّك رئيس ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

 
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