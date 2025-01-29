تسوية الأوضاع الضريبية لـ876 شركة ومكلفا

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ (876) شركة ومكلَّفاً.

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