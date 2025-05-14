الأربعاء 2025-05-14 03:07 م
 

تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والمبيعات

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

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ويأتي هذا القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية

 
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