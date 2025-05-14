تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والمبيعات

ويأتي هذا القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية
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