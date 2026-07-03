تشغيل الإشارات الضوئية لدوار التطبيقية سابقا في شفا بدران

07:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الجمعة، تشغيل الإشارات الضوئية عند تقاطع شارع أبو نصير الرئيسي مع شارع العرب وشارع الأمير طلال – ابن القيم الجوزية (دوار المعلّم سابقاً) في منطقة شفا بدران. اضافة اعلان





وقالت الأمانة إن الإشارات الضوئية الجديدة، الواقعة على موقع دوار جامعة العلوم التطبيقية سابقا، تعمل بنظام أربعة أطوار.



ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الأمانة لتحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع، الذي يشهد ازدحامات مرورية متكررة.



وكانت الأمانة قد باشرت سابقاً أعمال إزالة الدوار واستبداله بإشارات ضوئية حديثة ضمن جهودها لمعالجة الاختناقات المرورية في المنطقة.



وأكدت أن أعمال الهدم وإعادة التأهيل نُفذت وفق دراسات فنية وهندسية وبإشراف مختصين، مشيرة إلى أن إزالة العمود البالغ ارتفاعه 39 متراً جرت وفق المخطط المعتمد.





