تشغيل المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم على خط معان – عمّان

الوكيل الإخباري- بدأت هيئة تنظيم النقل البري، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من مشروع خدمات النقل المنتظم على خط معان – عمّان، بواقع 14 حافلة متوسطة وكبيرة، تعمل وفق جداول زمنية محددة.

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وقال مدير مكتب الهيئة في محافظة معان، سليمان النوافلة، إن الحافلات تنطلق من معان وعمّان وبالعكس، كل 45 إلى 60 دقيقة، بغض النظر عن عدد الركاب أو نسبة إشغال المقاعد، بما يضمن انتظام الخدمة والتزامها بالمواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الرحلات تبدأ يومياً من الخامسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.



وأضاف إن المشروع يطبق لأول مرة منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة داخل الحافلات، تشمل أنظمة التتبع الإلكتروني (GPS)، والدفع الإلكتروني، والمراقبة التلفزيونية (CCTV)، إلى جانب توفير خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi) للركاب.



وأكد النوافلة أن إطلاق الخدمة لم يرافقه أي تعديل على أجور النقل، مبيناً أن التعرفة الحالية هي ذاتها المعتمدة قبل تطبيق برنامج النقل المنتظم، ولن يتحمل المواطن أو الطالب أي أعباء مالية إضافية نتيجة إطلاق هذه الخدمة.



وأوضح أن أهمية النقل المنتظم تكمن في الانتقال من مفهوم انتظار اكتمال عدد الركاب إلى مفهوم الالتزام بالمواعيد، إذ أصبح بإمكان الراكب التخطيط لرحلته مسبقاً والوصول إلى موقع الانطلاق وفق جدول زمني واضح ومحدد.



وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا وأنظمة التتبع والكاميرات يسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة داخل الحافلات، وتعزيز الرقابة على التشغيل، وتحسين جودة الخدمة، بما يعزز ثقة المواطنين بوسائل النقل العام.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الاعتمادية والكفاءة في خدمات النقل العام على خط معان– عمّان، وتحسين تجربة الركاب، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تسهيل تنقلاتهم اليومية.



ودعا النوافلة المواطنين والطلبة في محافظة معان إلى الاستفادة من خدمات النقل المنتظم، مؤكداً أن انتظام الرحلات وثبات التعرفة ووضوح المواعيد تمثل عناصر أساسية في توفير خدمة نقل موثوقة تساعدهم على تنظيم أوقاتهم والتزاماتهم اليومية.



وبين أن إطلاق هذه الخدمة يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجه الحكومي لتطوير منظومة النقل العام في المملكة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة أولى نحو التوسع مستقبلاً بإضافة خطوط وحافلات جديدة في محافظة معان.