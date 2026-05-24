تشغيل خط "إربد – صويلح – المدينة الطبية" نهاية أيار

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة تنظيم النقل البري اجتماعاً تنسيقياً مع مشغلي خطوط النقل العام على خطوط إربد – عمّان، وإربد – السلط، وإربد – مادبا، لبحث آلية تشغيل خط «إربد – صويلح – المدينة الطبية» اعتباراً من تاريخ 31-5-2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز خدمات النقل العام وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات.





وأكدت الهيئة أن الخط الجديد سيسهم في خدمة عدد من أهم المراكز الطبية والحيوية في المملكة، كما سيلعب دوراً مهماً في الحد من الازدحامات المرورية وتقليل اعتماد المواطنين على استخدام مركباتهم الخاصة، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ داخل حرم المدينة الطبية والمناطق المحيطة بها.



وبحث الاجتماع الجوانب التشغيلية والفنية المتعلقة بالخط الجديد، بما في ذلك عدد الحافلات، وتردد الرحلات، ونقاط الانطلاق والوصول، إضافة إلى التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة والجودة في تقديم الخدمة.



وأكدت الهيئة أهمية التعاون مع المشغلين لتطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للركاب، مشيرةً إلى أن تشغيل الخط الجديد يأتي استجابةً للطلب المتزايد على وسائل النقل التي تربط محافظة إربد بمنطقتي صويلح والمدينة الطبية، بما يسهم في التخفيف من أعباء التنقل على المواطنين.



وأبدى المشغلون استعدادهم للتعاون مع الهيئة لإنجاح تشغيل الخط الجديد، مؤكدين أهمية توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم حركة التنقل بين المحافظات.



وحضر الاجتماع مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات المهندس عبادة أبو قمر، ومدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة إربد محمد العلاونة.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.





