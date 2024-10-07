تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل

وأكد مدير عام الهيئة علاء الشبيلات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المركز سيباشر أعماله في الأول من كانون الثاني المقبل، مشددا على أن هذا الموعد حاسم ونهائي.
وأضاف أنه لابد من تنظيم وضبط حركة سيارات السفريات الخارجية والحافلات غير الأردنية من حيث الانطلاق والوصول لمركز موحد، أسوة بباقي دول العالم.
وبين أن المشروع يهدف لتوفير محطة انطلاق موحد وبمواصفات عالية الجودة وتنظيم سوق العمل لوسائط النقل الدولي، حيث تم إحالة مشروع هذا المركز وفق نظام (BOT) على الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين دينار أردني.
وأكد أن الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة مع أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، على عدم منح أو تجديد رخص المهن لمكاتب السفريات الخارجية التي تعمل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وأن يكون حصر تراخيصها ضمن حدود مركز الانطلاق الموحد، مشيراً إلى أن هذه المكاتب يتوجب عليها الانتقال إلى المركز الموحد خلال 60 يوماً اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.
وبين الشبيلات، أنه تم تحديد مسارات هذه الوسائط من النقاط الحدودية وحتى موقع المركز الموحد من خلال إدارة السير، وسيتم توزيع منشور تعريفي على جميع السائقين يوضح هذه المسارات بالتفصيل من وإلى المركز.
بترا
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