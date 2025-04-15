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تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم

حافلات الباص السريع
حافلات الباص السريع
 
الثلاثاء، 15-04-2025 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الثلاثاء، تشغيل مسار "باص التردد المنتظم السريع" بين عمّان ومأدبا، بحسب وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.اضافة اعلان


وقال المومني في وقت سابق، إن "العمل سيبدأ به في 15 نيسان الحالي، من خلال 8 حافلات بمعدل 52 رحلة يومية تنطلق بشكل منتظم وبوقت محدد بين عمان ومأدبا"، حيث إنّ كلفة التشغيل بين المحافظتين نصف مليون دينار.

وأكّد أن الحافلات ستغادر من موقع انطلاقها على الموعد دون الانتظار لملئ الحافلة من الركاب، حيث إنّ الحافلات ستصل حتى مستشفى الأمير حمزة.

وفيما يتعلق بمسارها، بين المومني أن الحافلات ستسير داخل عمّان على مسار "حافلات الباص سريع التردد"، كما أنها ستسير على طريق الخدمة المحاذي لطريق المطار؛ ما يوفر الوقت والجهد،

وأكّد أن الحكومة ستدعم المشغل حتى يستطيع من تحديث الحافلات بنصف مليون دينار.
 
gnews

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