تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، تشغيل مشروع تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية (الأنظمة الحرارية) في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال في محافظة إربد.

اضافة اعلان



ويضم النظام سعة تخزينية تبلغ 4000 لتر، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لتسخين المياه في المستشفى بنسبة تصل إلى 70%، وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 52,065 كيلوواط ساعة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 104 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.