تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة

ويضم النظام سعة تخزينية تبلغ 4000 لتر، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لتسخين المياه في المستشفى بنسبة تصل إلى 70%، وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 52,065 كيلوواط ساعة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 104 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويهدف المشروع إلى استبدال أنظمة تسخين المياه المعتمدة على الديزل بأنظمة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض كلف التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المستشفيات الحكومية.
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