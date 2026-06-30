الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة

أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، تشغيل مشروع تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية (الأنظمة الحرارية) في مستشفى الأميرة رحمة ال
تشغيل مشروع نظام سخانات شمسية حرارية في مستشفى الأميرة رحمة
 
الثلاثاء، 30-06-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، تشغيل مشروع تركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية (الأنظمة الحرارية) في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال في محافظة إربد.

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ويضم النظام سعة تخزينية تبلغ 4000 لتر، ويسهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لتسخين المياه في المستشفى بنسبة تصل إلى 70%، وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 52,065 كيلوواط ساعة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 104 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.


ويهدف المشروع إلى استبدال أنظمة تسخين المياه المعتمدة على الديزل بأنظمة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض كلف التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المستشفيات الحكومية.

 
 


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