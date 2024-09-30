تشكيلات أكاديمية في جامعة مؤتة - اسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة مؤتة برئاسة الدكتور يوسف القسوس، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، الموافقة على إجراء التشكيلات الادارية على نواب عمداء الكليات للعام 2024/ 2025 وعلى النحو التالي: اضافة اعلان





د.محمد الملاحمة نائب عميد كلية الآداب



د.محمد الليمون نائب عميد كلية العلوم

د. عمر الجعافرة نائب عميد شؤون الطلبة

د.احمد عبد القادر المجالي نائب عميد البحث العلمي

د. احمد عارف الضلاعين نائب عميد كلية الحقوق

د.حذيفة سميح القرالة نائب عميد كلية الأعمال

د. ابتهال الخوالدة نائب عميد كلية علوم الرياضة

د.أسامة سالم الصرايرة نائب عميد كلية الشريعة

د.أروى محمود الصرايرة نائب عميد كلية التمريض

د. عماد أبو راجوح نائب عميد كلية الطب للمرحلة السريرية

د.وليد إبراهيم الوادي نائب عميد كلية الطب لشؤون المستشفيات

د. ليديا كمال هلسة نائب عميد كلية الصيدلة

د.عبادة الحباشنة نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

د.حمزة صباح عيال سلمان نائب عميد كلية الشؤون الأكاديمية/ الجناح العسكري

د.إبراهيم المجالي نائب عميد كلية العلوم الطبية المساندة

د.أمل البطوش نائب عميد كلية طب وجراحة الأسنان

كما قرر رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات وبناءً على تنسيب العمداء الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2024/ 2025 وعلى النحو التالي:

أ.د. حسن العمرو نائب عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. صلاح الجبور نائب عميد كلية الهندسة

أ.د. عمر الهويمل نائب عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الدبلوم

أ.د. احمد الطراونة نائب عميد كلية العلوم التربوية

أ.د. مصطفى الرواشدة نائب عميد كلية الزراعة

أ.د. يوسف الصرايرة نائب عميد كلية الطب

أ.د. صبحي العزام نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية

كلية الآداب

أ.د.رابعة المجالي/ رئيس قسم اللغة العربية

د.احمد البطوش/ رئيس قسم اللغات الأوروبية

د.عبير الرواشدة/رئيس قسم اللغة الانجليزية وأدابها

د.نادر البكور/ رئيس قسم الترجمة

د.علي النوايسة/ مساعد عميد لشؤون الطلبة

د.لبنى عبد الهادي/ مساعد عميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني

كلية العلوم

د. راكان الطراونة/ رئيس قسم الكيمياء

د.تهاني حجازين/ رئيس قسم العلوم الحياتية

د.رابعة المعايطة/ رئيس قسم الرياضيات والاحصاء

د.اسامة الكساسبة/ رئيس قسم الفيزياء

د.سمير صبح/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني

د.يوسف الحجايا/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

عمادة شؤون الطلبة

د.زهير توفيق العكايلة/ مساعد للعميد

د.زينب صالح الكساسبة/مساعد العميد

كلية الدراسات العليا

د. فريال جمال خريسات/ مساعد العميد لشؤون البرامج والجودة

عمادة البحث العلمي

د.اسراء الطراونة/ مساعد العميد لشؤون البحث العلمي

كلية الهندسة

د.هاني قاسم الزعبي/ رئيس قسم هندسة الحاسوب

د.زياد سلامة المجالي/ رئيس قسم الهندسة الكهربائية

د.طارق الجعافرة/ رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية

د.علاء محمد الفلاحات/ رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

د.العنود عبد المجيد الصرايرة/ رئيس قسم الهندسة الكيماوية

د.نجاة عيد المصاروة/ رئيس قسم النظم الصناعية

د.لارا الشواورة/ رئيس قسم هندسة العمارة

د.سهى الضمور/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب والابتكار والاتصال مع الصناعة

د.مازن جمال الخيطان/ مساعد العميد لشؤون الجودة والتعليم الالكتروني

م.يوسف صبر الطراونة/ مساعد العميد لشؤون المختبرات

كلية الحقوق

أ.د. نواف موسى الزيديين/ رئيس قسم القانون العام

د.محمد رسمي العمري/ رئيس قسم القانون الخاص

د.وسام فيصل الشواورة/مساعد العميد لشؤون الطلبة

السيد حكمت عبد الحميد العضايلة/ مساعد العميد لشؤون الجودة والتعليم الالكتروني

كلية الأعمال

د. حذيفة سميح القرالة / نائب العميد ورئيس قسم الإدارة العامة

د. أحمد عبد الكريم الصرايرة/ رئيس قسم اقتصاديات المال والأعمال

د. محمد نبيل المرافي/ رئيس قسم التسويق

د. عبادة ابراهيم المجالي/ رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

د. اكريم صياح الحجايا/ رئيس قسم المحاسبة

د.محمد قاسم الشحادات/ رئيس قسم نظم المعلومات الادارية

د. رولى هاني هلسة / رئيس قسم ادارة الاعمال

د.عون موسى المجالي/ مساعد العميد للتعليم الالكتروني والجودة

د.راتب ذيب الخرشة/ مساعد العميد للشؤون الطلابية

كلية العلوم التربوية

أ.د.احمد الطراونة/ نائب العميد ورئيس قسم علم النفس

د.لمياء الهواري/ رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة

د.رائد الصرايرة/ رئيس قسم المناهج والتدريس والإدارة التربوية

د.ردينة الطراونة/ مساعد العميد لشؤون التعليم الالكتروني وضبط الجودة

د.اياد الحوارنة/ مساعد العميد للتربية العملية

د.شذى المجالي/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

كلية الزراعة

.د.موفق كراجه/ رئيس الوقاية والمكافحة المتكاملة

د.معاوية العساسفة/رئيس قسم الانتاج النباتي

أ.د. غيد الربضي/ رئيس قسم الانتاج الحيواني

د.رامي الذنيبات/ رئيس قسم التغذية والصناعات الغذائية

د. ناصر سلامة/ مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني

م.غصاب الطراونة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م. سامي الخمايسة/ مساعد العميد للبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع

كلية علوم الرياضة

د.معن الشعلان/ رئيس قسم التربية الرياضية

د.مهند الزغيلات/ رئيس قسم التأهيل الرياضي

د.منى المعايطة/رئيس قسم التدريب الرياضي

د.منال طه/ مساعد العميد للشؤون الطلابية والتعلم الالكتروني وضمان الجودة

د.صالح القواقزة/ مساعد العميد للشؤون العملية

كلية الشريعة

د. أسامة سالم الصرايرة/ نائب العميد ومساعد العميد

د.صالح محمود جابر/ رئيس قسم الفقه وأصوله

د.سعد أمين المناسية/رئيس قسم أصول الدين

د.علي الحريرات/ مساعد العميد

كلية التمريض

د.احمد هارون النوافلة/ رئيس قسم تمريض صحة البالغين

د.همام فريد الليمون/ رئيس قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د.رونق محمد المحادين/ رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل

د.عمر عبد الحميد الخوالدة/مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة

م.رائد علي جرادات/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م.فلاح زعل الطراونة/ مساعد العميد لشؤون صحة المجتمع والتدريب

كلية الطب

أ.د. ايمان محمد البطاينة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والامتحانات

أ.د. جهاد محمد شنيقات/ رئيس قسم الكيمياء الحيوية والاحياء الجزيئية وعلم وظائف الاعضاء

د. أبو المعاطي محمد السيد/ رئيس قسم علم التشريح والأنسجة

د. اسراء محمد الرواشدة/ رئيس قسم الصحة العامة

د. نشوة حسن أبو ريه/ رئيس قسم علم الأدوية

د. محمد احمد ابو لباد/ رئيس قسم الاحياء الدقيقة والمناعة وعلم الامراض

د. محمد وصفي اعمير/ رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير

د. بلال بشار الزعبي/رئيس قسم الجراحة الخاصة

د. علاء نبيل عويس/ رئيس قسم النسائية والتوليد

د. رندا صالح القيسي/ رئيس قسم الأطفال

د. رامي نايف الدويري/ رئيس قسم الطب الباطني والطب الشرعي

أ.د. سمير سعد محجوب/مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني

كلية العلوم الاجتماعية

أ.د. ميسون عبيدات/ رئيس قسم التاريخ

أ.د. رضوان المجالي/ رئيس قسم العلوم السياسية

د. محمد الصرايرة/ رئيس قسم الأثار والسياحة

د. نسرين البحري/ رئيس قسم علم الاجتماع

د. احمد الذنيبات/ رئيس قسم الجغرافيا

د. زين القرعان/ مساعد العميد

كلية الصيدلة

د. ليديا كمال هلسة/ نائب عميد ورئيس قسم التجميل ومستحضرات التجميل.

د. حياة البطوش/ رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية

د. رهان الكساسبة/ رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

د. ايناس المناصرة/ رئيس قسم الصيدلة السريرية

د. أماني العرود/ مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني

الصيدلانية أريج عوض الله مساعد العميد لشؤون الطلبة

كلية تكنولوجيا المعلومات

أ.د. مصطفى حماد/ رئيس قسم هندسة البرمجيات

د. معاذ الحجايا/ رئيس قسمي علم الحاسوب وعلم البيانات

م. عمر اللصاصمة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م. زكريا الطراونة/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني.

عمادة الشؤون الأكاديمية / الجناح العسكري

د. حمزة صباح عيال سلمان/نائب عميد ورئيس قسم التخصصات العلمية

د. وائل الفقراء/ رئيس قسم التخصصات الانسانية

كلية العلوم الطبية المساندة

د. أحمد الجرادات/ رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية

د. ميساء الحوامدة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب

د. هبة عبد الكريم/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني

كلية طب وجراحة الأسنان

د. أمل البطوش/ نائب العميد ورئيس قسم العلوم السنية والطبية

د. سامر القرالة/ مساعد العميد