تشكيلات أكاديمية واسعة بالبلقاء التطبيقية - اسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أمية طوقان رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بإجراء تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة.



وشملت التشكيلات تعيين ثلاثة نواب جدد للرئيس، واستمرارية تعيين نائبين للرئيس، وقبول استقالة نائبين للرئيس، بالإضافة إلى تعيين عشرة عمداء جدد للكليات، وتجديد تعيين سبعة عمداء، واستمرارية تعيين تسعة عمداء.



ووافق المجلس على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور العجلوني بتعيين:

أولاً:- تعيين الآتية أسماؤهم اعتباراً من تاريخ 4/9/2024:-

1- الأستاذ الدكتور زيد احمد العنبر نائباً لرئيس الجامعة

2- الأستاذ الدكتور شادي محمد حموري نائباً لرئيس الجامعة وتجديد تعيينه عميداً لكلية الطب

3- الأستاذ الدكتور خالد ناصر الزعبي نائباً لرئيس الجامعة

4- الأستاذ الدكتور محمد سلامه العلاوي عميد كلية الزراعة التكنولوجية

5- الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز لافي عميد كلية العلوم

6- الأستاذ الدكتور سطام زهير الخطيب عميد كلية معان الجامعية

7- الأستاذ الدكتور منذر بشاره السويلميين عميد كلية الأميرة رحمة الجامعية

8- الأستاذ الدكتور خلف فخري ختاتنه عميد شؤون الطلبة

9- الأستاذ الدكتور "محمد رسول" أحمد الحديدي عميد كلية السلط التقنية

10- الأستاذ الدكتور ماهر سليمان عبيدات عميد كلية العلوم الطبية المساندة

11- الدكتور اسامة محمد الضرغام قائم بأعمال عميد كلية الأمير عبد الله بن غازي للاتصالات

اضافة اعلان

وتكنولوجيا المعلومات

12- الدكتور حسان رافع شاهين قائم بأعمال عميد كلية العقبة الجامعية

13- الدكتورة ساره محمد الجعافرة قائم بأعمال عميد كلية التمريض

ثانياً:- تجديد تعيين الآتية اسماؤهم اعتباراً من تاريخ 4/9/2024:

1- الأستاذ الدكتورة شاهره طلعت زيتون عميدة كلية الدراسات العليا

2- الأستاذ الدكتور وائل منور الربضي عميد كلية عجلون الجامعية

3- الأستاذ الدكتور أحمد عدنان النعيمات عميد كلية الحقوق

4- الأستاذة الدكتورة أمل عبد الله عيسى محمد عميدة البحث العلمي والابتكار

5- الأستاذ الدكتور عوده سليمان مراد عميد كلية الشوبك الجامعية

6- الأستاذ الدكتور عزيز أحمد الرحامنه عميد كلية السلط للعلوم الإنسانية

7- الأستاذ الدكتور محمد سليمان النسور عميد كلية الأعمال

ثالثاً:- استمرارية تعيين الآتية اسماؤهم استكمالاً لمدتهم الزمنية:-

- نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي 1-

- نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور خليل أحمد الحياري 2-

- عميد كلية اربد الجامعية الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات 3-

- عميد كلية الحصن الجامعية الأستاذ الدكتور بشار يعقوب عماري 4-

- عميد كلية الزرقاء الجامعية الأستاذ الدكتور سليمان زيد العدوان 5-

- عميد كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ الدكتور ناجي منور السعايده

6- عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور رضوان قاسم دويري

7 - عميد كلية الذكاء الاصطناعي الأستاذ الدكتور عمر أحمد الزعبي 8-

- عميد كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم الدحيات 9-

- عميد كلية الهندسة التكنولوجية الأستاذ الدكتور أحمد سلامة عيال عواد 10-

- قائم بأعمال عميد كلية الكرك الجامعية الدكتور هارون سالم الطراونه 11-