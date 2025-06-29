تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات الإدارية التالية في وزارة الداخلية، وذلك اعتبارا من الأول من تموز المقبل.



وشملت التشكيلات :

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