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تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

ب
أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء التشكيلات الإدارية التالية في وزارة الداخلية، وذلك اعتبارا من الأول من تموز المقبل.

وشملت التشكيلات :

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1.‏ نقل محافظ العقبة السيد خالد محمد حجاج محافظاً ‏لمحافظة معان.‏
‏2.‏ نقل محافظ معان السيد حسن سالم الجبور محافظاً لمحافظة ‏مأدبا.‏
‏3.‏ نقل محافظ مأدبا السيد فيصل مفلح السميران محافظاً ‏لمحافظة البلقاء.‏
‏4.‏ نقل محافظ الطفيلة السيد عمر محمد الزيود مديراً لمديرية ‏حقوق الانسان/ مركز الوزارة.‏
‏5.‏ نقل المحافظ مالك هاني خريسات من مركز الوزارة محافظاً ‏لمحافظة جرش.‏
‏6.‏ تعيين المحافظ سلطان عبد الله الماضي محافظاً لمحافظة ‏الطفيلة.‏
‏7.‏ تعيين المحافظ حمدان فهد السرحان مديراً لمديرية مكتب ‏المفتش العام / مركز الوزارة.‏
‏8.‏ تعيين المحافظ هاشم علي العبداللات مديراً لمديرية السلامة ‏العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.‏
‏9.‏ تعيين المحافظ مشعل دحيلان ابن هداية مديراً لمديرية ‏الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي / مركز ‏الوزارة.‏
‏10.‏ تعيين المحافظ ياسين عبد ربه الحسبان مديراً لمديرية ‏تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني / مركز الوزارة.‏
‏11.‏ تعيين المحافظ أيمن تركي العوايشة محافظاً لمحافظة العقبة.‏

 
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