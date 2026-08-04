تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

12:39 م

الوكيل الإخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة، شملت نقل وتعيين عدد من المتصرفين ومدراء القضاء في مختلف المحافظات والمركز الرئيسي، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 آب 2026. اضافة اعلان





وتالياً التشكيلات والإجراءات الإدارية كاملة:



1. المتصرف عنبر جزا الغثيان: تعيينه مساعداً لمحافظ الكرك.



2. المتصرف شرحبيل يوسف الزناتي: تعيينه متصرفاً للواء الرويشد / محافظة المفرق.



3. المتصرف شبلي نواش العميان: تعيينه مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء، وتكليفه بأعمال مساعد مدير مديرية الشؤون المالية.



4. المتصرف ماهر خالد الخريشا: تعيينه مساعداً لمحافظ جرش.



5. المتصرف صالح راتب المجالي: تعيينه مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة.



6. مدير القضاء عبد الله ظاهر الماضي: نقله من مساعد متصرف لواء كفرنجة ليكون مديراً لقضاء صخرة / محافظة عجلون.



7. مدير القضاء راجح نايف الخلفتات: نقله من مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة ليكون مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك.



8. مدير القضاء علي ابنيه السلايطة: نقله من مساعد متصرف لواء القطرانة ليكون مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا.



9. مدير القضاء عمر عز الدين الخمايسة: نقله من مساعد متصرف لواء بني عبيد ليكون مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق.



10. مدير القضاء إبراهيم محمد الفلاحات: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك.



11. مدير القضاء خالد علي الشرعة: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء قصبة إربد / محافظة إربد.



12. مدير القضاء مهند ياسين أبو زيد: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مادبا.



13. مدير القضاء عامر يوسف الشويخ: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون.



14. مدير القضاء عايدة صالح الدبايبة: تعيينها مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء / لشؤون الموارد البشرية.



15. مدير القضاء عصام محمد أبو عناب: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة إربد





