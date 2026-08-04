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تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة
وزارة الداخلية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:39 م
الوكيل الإخباري-   قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة، شملت نقل وتعيين عدد من المتصرفين ومدراء القضاء في مختلف المحافظات والمركز الرئيسي، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 آب 2026.اضافة اعلان


وتالياً التشكيلات والإجراءات الإدارية كاملة:

1. المتصرف عنبر جزا الغثيان: تعيينه مساعداً لمحافظ الكرك.

2. المتصرف شرحبيل يوسف الزناتي: تعيينه متصرفاً للواء الرويشد / محافظة المفرق.

3. المتصرف شبلي نواش العميان: تعيينه مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء، وتكليفه بأعمال مساعد مدير مديرية الشؤون المالية.

4. المتصرف ماهر خالد الخريشا: تعيينه مساعداً لمحافظ جرش.

5. المتصرف صالح راتب المجالي: تعيينه مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة.

6. مدير القضاء عبد الله ظاهر الماضي: نقله من مساعد متصرف لواء كفرنجة ليكون مديراً لقضاء صخرة / محافظة عجلون.

7. مدير القضاء راجح نايف الخلفتات: نقله من مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة ليكون مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك.

8. مدير القضاء علي ابنيه السلايطة: نقله من مساعد متصرف لواء القطرانة ليكون مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا.

9. مدير القضاء عمر عز الدين الخمايسة: نقله من مساعد متصرف لواء بني عبيد ليكون مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق.

10. مدير القضاء إبراهيم محمد الفلاحات: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك.

11. مدير القضاء خالد علي الشرعة: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء قصبة إربد / محافظة إربد.

12. مدير القضاء مهند ياسين أبو زيد: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مادبا.

13. مدير القضاء عامر يوسف الشويخ: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون.

14. مدير القضاء عايدة صالح الدبايبة: تعيينها مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء / لشؤون الموارد البشرية.

15. مدير القضاء عصام محمد أبو عناب: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة إربد
 
 


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