تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء

وتالياً التشكيلات والإجراءات الإدارية كاملة:
1. المتصرف عنبر جزا الغثيان: تعيينه مساعداً لمحافظ الكرك.
2. المتصرف شرحبيل يوسف الزناتي: تعيينه متصرفاً للواء الرويشد / محافظة المفرق.
3. المتصرف شبلي نواش العميان: تعيينه مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء، وتكليفه بأعمال مساعد مدير مديرية الشؤون المالية.
4. المتصرف ماهر خالد الخريشا: تعيينه مساعداً لمحافظ جرش.
5. المتصرف صالح راتب المجالي: تعيينه مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة.
6. مدير القضاء عبد الله ظاهر الماضي: نقله من مساعد متصرف لواء كفرنجة ليكون مديراً لقضاء صخرة / محافظة عجلون.
7. مدير القضاء راجح نايف الخلفتات: نقله من مساعد متصرف لواء قصبة الطفيلة ليكون مساعداً لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك.
8. مدير القضاء علي ابنيه السلايطة: نقله من مساعد متصرف لواء القطرانة ليكون مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا.
9. مدير القضاء عمر عز الدين الخمايسة: نقله من مساعد متصرف لواء بني عبيد ليكون مديراً لقضاء ارحاب / محافظة المفرق.
10. مدير القضاء إبراهيم محمد الفلاحات: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء الأغوار الجنوبية / محافظة الكرك.
11. مدير القضاء خالد علي الشرعة: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء قصبة إربد / محافظة إربد.
12. مدير القضاء مهند ياسين أبو زيد: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مادبا.
13. مدير القضاء عامر يوسف الشويخ: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون.
14. مدير القضاء عايدة صالح الدبايبة: تعيينها مساعداً لمدير مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء / لشؤون الموارد البشرية.
15. مدير القضاء عصام محمد أبو عناب: تعيينه مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة إربد
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