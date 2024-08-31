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تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
السبت، 31-08-2024 10:19 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إجراء تشكيلات إدارية بين كبار موظفي الوزارة.

وشملت التشكيلات تعيين 5 مدراء تربية في المحافظات و4 مدراء شؤون مالية وإدارية في مديريات التربية.

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