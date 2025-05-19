تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

الوكيل الإخباري- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الموافقة على استحداث "قطاع للشؤون الادارية" يشمل عدة دوائر في أمانة عمان.



كما قرر الشواربة تكليف المهندسة سميرة دحيات نائبا لمدير المدينة للشؤون الادارية.

اضافة اعلان