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تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

أمانة عمان الكبرى
امانة عمان
 
الإثنين، 19-05-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الموافقة على استحداث "قطاع للشؤون الادارية" يشمل عدة دوائر في أمانة عمان.

كما قرر الشواربة تكليف المهندسة سميرة دحيات نائبا لمدير المدينة للشؤون الادارية.

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وقرر الشواربة الموافقة على اجراء تشكيلات ادارية شملت نقل المدير التنفيذي وصفي الدبوبي مستشارا على مكتب الأمين، ونقل مدير التخطيط الاستراتيجي ليصبح مديرا لدائرة متابعة الاداء لبرنامج التحديث الاقتصادي.

وشملت التشكيلات تكليف مدير دائرة التميز المؤسسي اسراء حجاوي مديرا تنفيذيا لتطوير الأداء المؤسسي، وتكليف مريم الزواهرة مديرا لدائرة التميز المؤسسي، وتكليف اسلام الوحش مديرا لدائرة التخطيط الاستراتيجي، وتكليف نسرين احمد نمروقة مديرا للمنتدى العربي والمدن الذكية.

 
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