تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكيل "لجنة سياحة العقبة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود للارتقاء بالقطاع السياحي، بما يعزز تنافسية العقبة كوجهة سياحية إقليمية ودولية ويدعم التنمية السياحية المستدامة.

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