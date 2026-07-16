الخميس 2026-07-16 11:36 ص

تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
الخميس، 16-07-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكيل "لجنة سياحة العقبة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود للارتقاء بالقطاع السياحي، بما يعزز تنافسية العقبة كوجهة سياحية إقليمية ودولية ويدعم التنمية السياحية المستدامة.

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وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، بحضور مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور معتصم الهنداوي، وممثلين عن مختلف القطاعات السياحية والجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة.

 
 


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