تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، بحضور مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور معتصم الهنداوي، وممثلين عن مختلف القطاعات السياحية والجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة.
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